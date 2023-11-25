Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddialarına yalanlama geldi.

Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği çift, söylentileri yalanlandı.

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların ardından 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çift, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Sosyal medyada dün "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmiş ve binlerce kişi paylaşıımda bulunmuştu.