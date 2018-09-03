Kerimcan Durmaz hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre, ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Durmaz'ın apandisiti patlaması üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Arkadaşları tarafından Bodrum Amerikan Hastanesi'ne yetiştirilen ünlü fenomen, acil olarak ameliyata alındı.

DEMET AKALIN ZİYARETİNE GİTTİ

Ameliyata alınan ünlü DJ'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan dostu ve komşusu Demet Akalın'ın hastaneye giderek Kerimcan Durmaz'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

"ONU TEMİZ KALPLİ ÇOCUK OLDUĞU İÇİN SEVİYORUM" DEMİŞTİ

Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın bilindiği üzere yakın arkadaşlar. Demet Akalın, geçen yıl Samsun'da sahnede saldırıya uğrayan Kerimcan Durmaz'ı savunurken şöyle konuşmuştu: Milletimiz çok kazanan insanları sevmiyor. Bu kadar mal düşmanı olmayalım. İnsanların cinsel tercihlerine de saygı duyalım. Onu temiz kalpli bir çocuk olduğu için seviyorum"

KOMŞU OLMUŞLARDI

Kerimcan Durmaz, İstanbul'da Demet Akalın'a komşu olmak için, Beykoz Konakları'nda yeni satın aldığı evinin yanına taşınmıştı.



