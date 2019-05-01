Kerimcan Durmaz'ın babası ''cinsel organ rezaleti'' için ne dedi ?

Kerimcan Durmaz'ın babası Vedat Durmaz, günlerdir magazin gündemini meşgul eden olay görüntüler ile ilgili konuştu.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Sosyal medya fenomeni ve Dj Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından cinsel organını paylaştığı iddialarına baba Vedat Durmaz'dan yorum geldi. Vedat Durmaz konuyla ilgili, 'O 24 yaşında bir delikanlı. Ne yaptıysa kendine ait. Olur böyle şeyler. Kötü bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bir kaza olmuş, olabilir' yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU ?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosuyla büyük tepki çekmişti. Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen videonun kendisine ait olmadığını iddia etmişti.

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