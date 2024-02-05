Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Osmanlı sorusu

ATV ekranlarında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç yarışmacı 200 bin TL'lik Osmanlı Devleti ile ilgili soruyu görünce çekildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, başarılı bir performans sergiledi. İşbilen, 9'uncu soruyu görmeye de hak kazandı.

Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda, "Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı olan Abdülaziz'in, yanında henüz şehzade olan V. Murad ve II. Abdülhamid'le birlikte ziyaret ettiği şehirler arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Brüksel', 'B- Napoli', 'C- Roma' ve 'D- Londra' yer aldı. Joker hakkı kalmadığı için İşbilen yarışmadan çekilme kararı verdi.

Doğru cevap ise 'C- Roma' olarak belirtildi. Yarışmacı, Milyoner'den 100 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.