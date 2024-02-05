  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Osmanlı sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Osmanlı sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Osmanlı sorusu
Güncelleme:

ATV ekranlarında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç yarışmacı 200 bin TL'lik Osmanlı Devleti ile ilgili soruyu görünce çekildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, başarılı bir performans sergiledi. İşbilen, 9'uncu soruyu görmeye de hak kazandı.

Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda, "Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı olan Abdülaziz'in, yanında henüz şehzade olan V. Murad ve II. Abdülhamid'le birlikte ziyaret ettiği şehirler arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Brüksel', 'B- Napoli', 'C- Roma' ve 'D- Londra' yer aldı. Joker hakkı kalmadığı için İşbilen yarışmadan çekilme kararı verdi.

Doğru cevap ise 'C- Roma' olarak belirtildi. Yarışmacı, Milyoner'den 100 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.

Etiketler osmanlı osmanlı sorusu yarışmacı kenan imirzalıoğlu atv kim milyoner olmak ister
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okullar açıldı, trafik durdu! İstanbullular yolda kaldı Okullar açıldı, trafik durdu! İstanbullular yolda kaldı ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyon sonrası Dolar ve altından yeni rekor Enflasyon sonrası Dolar ve altından yeni rekor Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu Önce yağmur ve kar; ardından güneş... Kış günü bahar geliyor Önce yağmur ve kar; ardından güneş... Kış günü bahar geliyor Yetişkin içerikli film izleyen oğlunu kaynar suyla yaktı Yetişkin içerikli film izleyen oğlunu kaynar suyla yaktı Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı