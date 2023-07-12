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Kıvanç Tatlıtuğ, e-ticaret devinin marka yüzü oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, e-ticaret devinin marka yüzü oldu
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Hepsiburada, yeni marka yüzünün ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu duyurdu.

Markadan yapılan yazılı açıklamada "İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ'un 'güven markası' olan Hepsiburada'nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, Hepsiburada'nın müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek. Tatlıtuğ, Hepsiburada'nın üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği 'Hepsiburada Sözü'nün destekçisi olacak. Çekilecek reklam filmleriyle çok yakında Tatlıtuğ ve Hepsiburada, Türkiye'ye 'Hepsiburada Sözü' verecekler" denildi.

Etiketler hepsiburada kıvanç tatlıtuğ
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