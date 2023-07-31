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Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç ''KASLI''tuğ oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç ''KASLI''tuğ oldu
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yaz geldi paylaşımı yapan ünlüler kervanına tişörtünü çıkarıp verdiği kaslı pozlarıyla katıldı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti.

Dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan yakışıklı oyuncu formunu kısa sürede toparlamak için spor salonuna gitti.

Kaslarıyla şov yapan Tatlıtuğ hayranlarını mest etti. 

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yaz geldi paylaşımı yapan ünlüler kervanına tişörtünü çıkarıp verdiği kaslı pozlarıyla katıldı.

Etiketler kas kıvanç tatlıtuğ kaslı kas şov spor salonu
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