Kızılcık Şerbeti'nde ''Pembe'' krizi: Evrim Alasya rest çekti

Kızılcık Şerbeti'nde dizinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun dizi kadrosundan ayrılmasının ardından sessiz kaldığı için eleştirilen dizinin oyuncularıundan Evrim Alasya, eleştirilere rest çekti.

Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti oyuncularından dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması sonrasında rol arkadaşının vedasına sessiz kalmıştı.

Dizinin sevenleri sosyal medyada Evrim Alasya ile Sibel Taşçıoğlu arasında "sorunlar" olduğunu iddia ederken Evrim Alasya'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Alasya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı video açıklamada, “Ne cümle kuracağımı bilmiyorum. İşimi bırakıp kendimi anlatmak zorunda kalıyorum” ifadelerini kullanarak tepkilerin boyutuna dikkat çekti. “Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Burada olanlar sadece bizi ilgilendirir” diyerek hayranları sakin olmaya çağırdı.