Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi
İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu öncesinde ilk fragman izleyici karşısına çıktı.
İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu.
Yakında yepyeni bir sezonla ekranlarda yerini alacak dizinin ilk fragmanı da geldi.
Fragmanda, sezon finalinde kaza geçiren Ömer ve Kıvılcım karakterinin hala hayatta olduğu görüldü.
Pembe Hanım'ın ise kızı Nursema ile konuştuğu sırada, eşini aldatan oğlu Fatih'i savunması dikkatlerden kaçmadı.
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