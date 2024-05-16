Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sessizliğini bozdu

Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu

Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı

Prof. Dr. Görür bir bölgemizi ''deprem pat diye vuracak'' diyerek uyardı

Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva...