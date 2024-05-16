Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sessizliğini bozdu
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Uyuşturucu siparişi verdiği ve polise yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sessizliğini bozdu.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in geçen günlerde uyuşturucu siparişi verdiği ve yol üzerinde beklediği torbacıyı polis durdurunca kendisinin de yakalanıp emniyete götürüldüğü iddia edildi.
Polise verdiği ifadede "İlk kez uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in torbacıyla telefon konuşmasında ise "Bu seferlik eski fiyattan yap" ifadesini kullandığı öne sürüldü.
Torbacının tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Civelek hakkında ise uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken iddialara dair açıklama yapmayan Feyza Civelek, sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozdu.
Ünlü oyuncu dizinin fragmanını Instagram hesabından "Cuma bekleriz" notuyla yayınladı.
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