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Konuşanlar adlı programıyla olay olan Hasan Can Kaya'dan yeni proje

Konuşanlar adlı programıyla olay olan Hasan Can Kaya'dan yeni proje

Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kaya, ilk sinema filmiyle sevenleriyle buluşacak.

Hasan Can Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” isimli filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü yapacak. Başarılı yönetmen, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay gibi ünlü komedi kalemlerinin filmlerini yöneterek, komedi sektöründe iyi bir isim yapmıştı.

hasan can kaya'dan sinema filmi projesi

 HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da Güngören’de doğdu. Emre Karayel ve Demet Evgar'ın fenomen dizisi 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk'ta senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

 

Etiketler Hasan Can Kaya yeni proje sinema filmi film sinema
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