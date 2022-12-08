Konuşmasıyla dalga konusu olan Pınar Deniz'e İbrahim Tatlıses'ten destek

Pınar Deniz'in Altın Kelebek Gecesi'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' aldığı sırada yaptığı konuşma dalga konusu olurken, Deniz'e İbrahim Tatlıses'ten destek geldi.

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödülleri Gecesi'ndeki ilginç konuşmasıyla gündem oldu. Konuşmanın ise Rihanna'nın eski bir konuşmasından alıntı olduğu ortaya çıktı.

"İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim: Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. İnsanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım. Ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e İbrahim Tatlıses'ten destek geldi.

İbrahim Tatlıses açıklamasında "(YARGI) dizisinde kadın oyuncusu Pınar DENİZ çok başarılısın kızım!! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ÖDÜL sana helal olsun her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi.