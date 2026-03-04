Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın unutulmaz sahnesi Arka Sokaklar'da geri döndü!

Türk dizi tarihinde eşine az rastlanır bir gönderme yaşandı. Arka Sokaklar dizisinin 742. bölüm fragmanında, usta oyuncu Zafer Ergin'in geçmişte hayat verdiği ve televizyon tarihinin en güçlü karakterlerinden biri olan Kurtlar Vadisi Baronu Mehmet Karahanlı'ya dikkat çeken bir atıfta bulunuldu.

Arka Sokaklar’ın 742. bölüm fragmanı, Kurtlar Vadisi hayranlarını mest etti. Zafer Ergin’in canlandırdığı efsane Baron Mehmet Karahanlı’nın Tapınakçılar tarafından infaz edildiği sahneye birebir gönderme yapıldı.

Epstein skandalını işleyen dizide, suçlunun Rıza Baba önünde "Merhamet edin efendim" demesi sosyal medyada "Karahanlı'nın intikamı" olarak yorumlandı.

"Merhamet Edin Efendim": 20 Yıl Sonra Aynı Cümle

Kurtlar Vadisi’nde Mehmet Karahanlı, "Tapınakçılar"ın gizli toplantısında ölüme yürürken cellatlarına dönüp; "Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim" demiş ve hemen ardından infaz edilmişti.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında, dünyayı sarsan Epstein skandalına benzer bir yapıyı çökertmeye giden Rıza Baba ve ekibi, gizli bir mekana baskın yapıyor. İçerideki suçlu karakterin, Rıza Baba’nın karşısında diz çöküp Karahanlı’nın o meşhur "Merhamet edin efendim" sözlerini birebir tekrar etmesi, izleyicilere "Dejavu" yaşattı.

Sosyal Medya: "Karahanlı'nın İntikamı Alındı"

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte her iki dizinin hayranları binlerce yorum paylaştı. Birçok kullanıcı, "Rıza Baba, 20 yıl önce Karahanlı olarak can verdiği o masaya bu kez emniyet müdürü olarak dönüp adaleti sağladı" yorumunda bulundu. Arka Sokaklar'ın küresel çaplı bir çocuk istismarı ağını (Epstein göndermesi) konu alacağı bu bölümde, Rıza Baba’nın bu "ağır" sahnelerle suç dünyasına nasıl bir darbe vuracağı merak konusu.