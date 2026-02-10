Leyla ile Mecnun ekibi yıllar sonra yeniden birarada

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyan Leyla ile Mecnun dizisinin üçlüsü Ali Atay ve Serkan Keskin ile yönetmeni Onur Ünlü yıllar sonra dizinin çekildiği Kireçburnu sahilinde aynı bankta biraraya geldi.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihine damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi, 15. yıl dönümünde unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. Leyla ve Mecnun'un başrol oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin ile yönetmen Onur Ünlü, dizinin büyük bölümünün çekildiği İstanbul Kireçburnu sahiline giderek yıllar sonra yeniden aynı bankta oturdu. Üçlü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü. P