Linet'ten olay yaratacak ''playback'' yorumu

Ünlü şarkıcı Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, 'Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor' dedi.



Linet, müzik dünyasında tartışma çıkaracak bir açıklamaya imza attı ve “Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor” dedi. Aynı konuyla akalı bir diğer şarkıcı Işın Karaca ise “Tam olarak Linet gibi düşünmüyorum. Bence playback yapmak kolaya kaçmaktır” ifadelerini kullandı.

“PLAYBACK İŞİNİN PİRİ DEMET AKALIN”

Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Karaca: “Playback işinin piri Demet Akalın’dır” dedi.