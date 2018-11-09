3 metrelik yılan cinsel organını ısırdı !
3 metrelik yılan cinsel organını ısırdı !
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Yarım asırlık Türk devinden yeni karar !
Yarım asırlık Türk devinden yeni karar !
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturdu ! İşte taktiği...
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturdu ! İşte taktiği...
Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !
Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Kasım 2018 23:12

Linet'ten olay yaratacak ''playback'' yorumu

Ünlü şarkıcı Linet, sahnede playback yapan sanatçılar hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Linet'ten olay yaratacak ''playback'' yorumu
A+ A-

Ünlü şarkıcı Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, 'Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor' dedi.
 
Linet, müzik dünyasında tartışma çıkaracak bir açıklamaya imza attı ve “Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor” dedi. Aynı konuyla akalı bir diğer şarkıcı Işın Karaca ise “Tam olarak Linet gibi düşünmüyorum. Bence playback yapmak kolaya kaçmaktır” ifadelerini kullandı.

“PLAYBACK İŞİNİN PİRİ DEMET AKALIN”

Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Karaca: “Playback işinin piri Demet Akalın’dır” dedi.

playback , sanatçı , linet , haram
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM