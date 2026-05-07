Lvbel C5'e hırsız şoku. VIP aracının camını kırıp 200 bin liralık vurgun yaptılar!

Ünlü rapçi Lvbel C5, konser için gittiği Amsterdam’da hırsızların hedefi oldu. Otelinin önüne park ettiği VIP minibüsünün camını kıran kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 200 bin lira değerindeki çantayı, bilgisayarı ve sanatçının özel dosyalarını çaldı.

"Doğuştan Beri Haklıyım" ve "Havhav" gibi hit parçalarıyla listeleri altüst eden ünlü rapçi Lvbel C5, Avrupa turnesi kapsamında gittiği Hollanda'da büyük bir şok yaşadı.

Amsterdam’daki konseri sonrası konakladığı otelin önüne giden sanatçı, park halindeki aracının camlarının patlatıldığını gördü.

Hırsızların hedefi olan VIP minibüsten, sanatçıya ait içerisinde önemli verilerin bulunduğu bir bilgisayar, özel dosyalar ve yaklaşık 200 bin lira değerindeki kişisel çantası çalındı.

Maddi zarardan ziyade içindeki dosyaların ve bilgisayarın çalınması ünlü rapçiyi zor durumda bıraktı.

Sosyal Medyadan Yardım Çağrısı

Yaşadığı hırsızlık olayının ardından sosyal medya hesabından kırılan camın görüntüsünü paylaşan Lvbel C5, Amsterdam'daki takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Aracımın camını kırmışlar, çantamı almışlar. Gören, duyan veya çantayı bir yerde bulan varsa lütfen bana ulaşsın."

Avrupa'nın pek çok kentinde son dönemde artan araç hırsızlıklarından nasibini alan ünlü rapçi, olay sonrası yerel polise giderek şikayette bulundu. Sanatçının çalınan bilgisayarında yeni çıkacak şarkıların demolarının olup olmadığı ise hayranları arasında merak konusu oldu.

Etiketler Lvbel C5 Amsterdam magazin rap Hırsızlık Hollanda hırsız çanta
