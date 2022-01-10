Maske Kimsin Sen'de İskelet'in kim olduğu ortaya çıktı

RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının son bölümünde İskelet maskesinin altından çıkan ünlü isim belli oldu.

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan ve RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının bugünkü 4. bölümünde İskelet maskesinin altından çıkan ünlü Keremcem oldu.

Sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in yaptığı “Maske: Kimsin Sen?’’ yarışma programında; jürideki Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol 'dedektif olarak maskelerin arkasındakileri tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizmi andırdığını öne sürdü. Yarışmanın ekran başındaki çocukları olumsuz etkilediği de iddia edildi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurdu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.