MasterChef All Star'da ilk gerginlik: ''Diskalifiye olmak istiyorum!''

2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonlarının yarışmacılarının karşı karşıya geldiği MasterChef All Star'da dün akşam yayınlanan 3. bölümünde şeflerle tartışan Mehmet Sur diskalifiye olmayı istediğini açıkladı.

MasterChef All Star sezonu oldukça heyecanlı bir başlangıç yaptı. Farklı sezonlardan seçilen yetenekli yarışmacılar arasından en üstün performansı sergileyenin belirleneceği bu sezonda beklenmedik bir diskalifiye şoku yaşandı. Diskalifiye olan yarışmacı ise 2018 sezonundan tanıdığımız Mehmet Sur oldu.

Mehmet Sur, MasterChef All Star kadrosuna dahil olmak için büyük çaba sarf ediyor. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Mehmet, davranışlarıyla stüdyodakileri ve izleyicileri güldürüyor.

Dün akşamki bölümde Danilo Şef ile yaşadığı bir tartışma sonucunda Mehmet, yarışmayı bırakmak istediğini dile getirdi. Tartışma anında Danilo Şef'in "Burası saygısızlık yapılacak yer değil. Çünkü biz sana saygı gösteriyoruz" demesi ortamı gerdi. Ardından Mehmet, yarışmayı bırakacağını belirterek yarışmacı arkadaşına sitem etti.

Mehmet, Şef Mehmet Yalçınkaya ile yaptığı konuşmada "Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum" dedi. Bu durum Şef Mehmet'i sinirlendirdi ve "Beni dinleyeceksen dinle, yoksa kapı orada Mehmet" şeklinde yanıt verdi.

Diğer yarışmacıların da şaşkınlıkla izlediği bu olay, diğer şeflerin ve yarışmacıların araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Gecenin sonunda Danilo Şef ve Mehmet Sur birbirlerine sarılarak bu durumu sonlandırdılar. Şırdancı Mehmet, MasterChef All Star kadrosuna girebilmek için yarışmaya devam edecek.