MasterChef All Star'da üçüncü ceketin sahibi belli oldu

Büyük final için geri sayımın sürdüğü MasterChef All Star'da Tahsin ile Barbaros'un ardından üçüncü şef önlüğünün sahibi de belli oldu.

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı MasterChef All Star'ın büyük finali için geri sayım sürerken 7 yarışmacının kaldığı yarışmada bu hafta oynanan Şef Önlüğü yarışmalarında Tahsin ve Barbaros Şef Önlüğü'nü alarak finale kalan ilk isim olmuştu.

MasterChef All Star'da Şef Önlüğü ile final turunda yarışacak son 3 yarışmacıdan biri daha dün akşam belli oldu.

Eren, Esra, Hasan, Kıvanç ve Sergen'in 3'üncü Şef Önlüğü için yarıştığı gecede yarışmacılar ilk turda siyah pirinç, ançuez ve greyfurt kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmak için uğraştı. Yarışmacıların ilk turda şeflerden aldıkları puanlar ise şu şekilde oldu:



Eren: 24

Hasan: 18

Esra: 22

Sergen: 20,5

Kıvanç: 19,5

Eren birinci olarak ikinci tura geçerken, Esra da ilk kez ikinci olarak bir üst tura çıktı.

Michelin Yıldızı sahibi olan Osman Sezener ikinci turun konuk şefi oldu. İkinci turda yarışmacılar Osman şefin 'ördek kebabı' tabağını yaptılar.

İkinci turda alınan puanlar ise şöyle oldu:

Esra: 31 puan (Toplamda 53 puan)

Kıvanç: 25 puan (Toplamda 44,5 puan);

Hasan: 23 puan (Toplamda 41 puan)

Sergen: 22,5 puan (Toplamda 43 puan)

Eren: 22,5 puan (Toplamda 46,5 puan)

Bu tur sonucunda, Hasan, Sergen, Kıvanç ve Eren ceket yarışında elenirken Esra 53 puanla üçüncü ceketin sahibi oldu. Esra, "7 aydır emek verdim, anneme verdiğim sözü tuttum ve ceketi aldım." dedi.