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Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!

Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!
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TV 8 ekranlarının adım adım finale koşan sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de ilk altıya kalan üçüncü yarışmacı da belli oldu.

Final haftasına giren MasterChef Türkiye'de beyaz önlükalarak ilk 6'ya giren 3'üncü yarışmacı da belli oldu.

Yarışmanın ilk turunda Barbaros'un tabağını hazırlayan yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar ortaya çıkardı. Yapılan oylamada yarışmacılar ikinci tura bu puanlarla devam etti; Onur (27.5), Semih (24.5), Şirin (21), Eda (20.5), Erim (19.5) aldı.

MasterChef'in ikinci turunda yarışmacılardan Peru biberi ve keçi sütü ile yaratıcılık istendi.

Yarışmanın jürisi şefler ikinci oyun için de oylama yaptı ve ilk altıdaki üçüncü isim belirlendi. En yüksek puanı alan Semih ilk 6'ya kalmayı başardı.

 

Etiketler MasterChef masterchef Türkiye beyaz önlük
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