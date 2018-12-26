Mehmet Ali Erbil hakkında kahreden iddia!

Evinde düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 70 günü geride bıraktı.

Konuşmaya ve yemek yemeye başlayan Erbil, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yeşim Erbil iddialara canlı yayında yanıt verdi.



Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Üstünde de durmadım. Heralde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.

Aslında ben camiadan çok uzağım ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor.

Ben bir yazı yazmıştım 'Ha bir eksik ha bir fazla bırakın magazin dünyasında olan olayları...' Normal yaşayan insanlar bile böyle yapıyor. Tabi bunu olumlamak için söylemiyorum. Adı çıktığı için... Yoksa başka bir x genç kişinin abimden daha az hanım arkadaşları olduğunu söyleyemeyiz.

Herkes çapkın hele de bu devirde. Ulaşım o kadar kolay ki... Alan razı satan razı. Erkekler bu işleri dağlarla taşlarla yapmıyor. Kadınlarla yapıyor... Demek ki onlarda istekli...

Abiminki adlında diğerlerinden daha fazla değil. Sadece diğerleri sanıyorum daha tedbirli davranıyorlar, ortalığa çıkmıyorlar. Bizimki magazine çok yansıdığı için çıkan şeyler.

Bir de şöyle bir özelliği var. Boşanmalar yaşanıyor, neler neler yansıyor basına olumsuz haberler... Abimin ayrıldığı eşleriyle hala ilişkisi devam ediyor. Onlar ziyarete geliyorlar. Bu da bu adamın naifliğinden, hiç kimseye kötü bir şey yapmamasından kaynaklanıyor.

Sağlık durumuyla alakalı yeni bir gelişme yok. Konuşuyor, yemek yiyor, hala yoğun bakımda. Tedavisi sürüyor. Çok çok daha iyi olacak inşallah."

