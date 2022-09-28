Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Hadise ile olan evliliği boşanma davası noktasına gelen Mehmet Dinçerler'in Zehra Çilingiroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu şok iddia üzerine Zehra Çilingiroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliğinde problemler yaşayan ve boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Rodos'ta tatile çıktı.

Ancak YouTube'da yayınlanan Beyaz Magazin programında Mehmet Dinçerler'in Rodos tatilinde Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında ardından da baş başa vakit geçirdiği ve ikilinin samimi pozlar verdiği iddia edilmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia sonrasında Zehra Çilingiroğlu avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Aşk iddiası için "hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada yasal yollara da başvurulacağı belirtildi.

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun avukatı aracılıyla yapılan o açıklama:

Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır.

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz.

Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. 28.09.2022