Merve Taşkın'dan çırıl çıplak ''kara para aklamıyorum'' pozu

OnlyFans üzerinden yaptığı paylaşımlar yüzünden daha önce mahkemelik bile olan Merve Taşkın kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan fenomenlere göndermede bulunarak “Kara para aklamıyorum” notuyla çıplak fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya fenomenlerinin birbiri ardına gözaltına alınıp mal varlıklarına el konulduğu günlerde “100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, "Kara para aklamıyorum sadece Türk erkekleri vücudumu çok beğeniyor” notuyla çıplak fotoğrafını paylaştı.

Müstehcen pozları nedeniyle yargılanıp suçlamalardan beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bir süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşti.

OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını ama yetmediğini, hedefinin 1 milyon dolar olduğunu söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın Bali'ye yerleştikten sonra "Kaçtı" iddiaları ortaya atıldı.

"Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" diyen Taşkın, kaçmadığını dile getirmişti.

Fenomen isimlerin 'Kara para aklama' suçlamasıyla gözaltına alındığı günlerde Merve Taşkın çıplak bir poz paylaşarak "Kara para aklamıyorum sadece Türk erkekleri vücudumu çok beğeniyor" dedi ve aşağıdaki pozu paylaştı.