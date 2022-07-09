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Müge Anlı soyadını değiştirdi

Müge Anlı soyadını değiştirdi

Canlı yayında açıkladığı mutlu haber sonrasında Şinasi Yübaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı, sosyal medyada soyadını değiştirdi.

Müge Anlı final öncesi canlı yayında evleceğini açıklayınca gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı haberi "Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru" demişti.

Açıklamadan kısa süre sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı düğünden tek kare bile paylaşmayınca herkesin merakını artırmıştı.

Müge Anlı'dan düğün sonrası ilk hamle geldi. Müge Anlı, kişisel Instagram hesabında soyadının yanına eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun soyadını ekledi.

 

Etiketler müge anlı evlilik soyadı şinasi yüzbaşıoğlu
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