Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu uzun süre sonra birlikte görüntülendi

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Fenerbahçe maçında görüntülendi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlendi. Evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ve herhangi bir paylaşım yapmayan Anlı, eşiyle dün akşam Fenerbahçe maçına gitti.

EŞİYLE AYNI KAREDE

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Maça gidenlerin arasında önümüzdeki günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başlayacak olan Müge Anlı ve eşi de bulunuyordu. Eşiyle pürdikkat maçı takip eden Anlı'nın forma giyerek şapka takması dikkat çekti. Bu zamana kadar birlikte çektirdikleri hiçbir fotoğrafı yayınlamayan ikili, daha önce de ilk kez bir davette yan yana görüntülenmişti.