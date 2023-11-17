Müge Anlı'da bir garip olay... Eski eşiyle programa katılıp sevdiği kadını aradı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir olay yaşandı.

Müge Anlı, Mehmet Ali G. ve eşi eski eşi Zeynep Hanım'ı ağırladı. Mehmet Ali Bey, 15 yıllık hayat arkadaşı Sunay Z.'in bulunmasını istedi. Sunay Z.'in bulunmasını isteyen eski eş Zeynep Hanım'ın sözleri ise hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri şaşırttı.

İKİSİ DE EVLİYDİ AMA...

Mehmet Ali G. yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sunay Hanım üniversite öğrencisiyken kavgaya karışmış. Ona benim bu olayı çözebileceğim söylenmiş. O, beni aradı. 'Bana yardımcı ol' dedi. Benden 'Evliyim, ailem duymasın bu olayı çözü ver' diyerek yardım istedi. Olayı çözü verdik. Ondan sonra bizim olay başladı. Ben çok kaçtım. O evli, ben evli. Bu iş yürümez diye. O, 'Ben boşanacağım, beni kurtar' dedi. 'Yapacak bir şeyim yok ki! Ben evliyim. 4 genç kızım var. olamaz' dedim. Kaçtıkça o geldi. Kader bizi yönlendirdi. Kaçamadık. Bende de ilgi başladı. İlk önce o boşandı. 3 yıl önce de ben boşandım. Biz 15 yıldır birlikteyiz ama aramızda resmi nikah yok. 2 tane çocuğumuzun olması nedeniyle biz bir nikay kıyacaktık, öyle kaldı. 2 Kasım Perşembe günü evden kayboldu. Çocukların telefonu ile bizim telefonları komple engellemiş. Kendi ailesini dahi engellemiş. Hiçbir haber alamadık bugüne kadar."

"NE OLDUYSA O ZAMAN OLDU, BİZDEN SOĞUDU"

Mehmet Ali Bey, Sunay Hanım'ın Ağustos ayı itibarıyla 2-3 ay babasının evinde kaldığını belirtti ve "Ne olduysa o zaman oldu. Bizden soğudu!" ifadesini kullandı.

"ÇOK YORGUN VE BİTKİN DURUMDAYIM"

Mehmet Ali G. sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yapmaya çalışıyor anlamadım? Hiçbir sorunumuz yoktu. Çok büyük bir sevgimiz vardı. Biz bir aileyiz yuva kurduk. Biz onunla çok güzel günler yaşadık. Aynı güzel günlerin çok daha fazlasını istiyorum şimdi. Onu kaybetmek istemedim. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum, bulunmasını istiyorum. Çok yorgun ve bitkin durumdayım."

YUVASINI YIKAN KADININ AYRILDIĞI EŞİNE DÖNMESİNİ İSTEDİ

Sunay Z.'in bulunmasını isteyen sadece Mehmet Ali Bey değildi. Mehmet Ali G.'in eski eşi Zeynep Hanım da kendisine büyük acılar yaşatıp yuvasının dağılmasına yol açmasına karşın Sunay Z.'in bulunmasını istedi.

Mehmet Ali Bey benim eski eşim. Sunay'la tanıştıklarında biz 15 yıllık evliydik. 4 çocuğumuz vardı. Ben boşanmayı çok istedim ama boşanmadı. Bu kadın bana çok hakaret etti. Benim yuvamı dağıttı.

"BU KADIN İNSANLARDA BAĞIMLIK MI YAPIYOR?"

4 çocuğumu mağdur bıraktı. Bu kadın insanlarda bağımlılık mı yapıyor? Artık ne yapıyor bilmiyorum. Bu kadından kurtulmak çok zor bir şey. Şayet başka birine gittiyse.

"BAŞKA ÇOCUKLAR DA MAĞDUR OLMASIN"

Sunay Z.'e kendini kaptırmadan kurtaralım. Gerçekten başka kadınlar üzülüp, başka çocuklar ağlamasın, babasının yolunu gözlemesin. Sunay bulunsun. Onlar ister anlaşsın, ister anlaşmasın. O beni ilgilendirmez. Ben sadece Mehemt Ali Bey'le durumu kötü olduğu için ona yardım amaçlı geldim."

Müge Anlı şu sözlerle Zeynep Hanım'ı ti'ye aldı:

"Sen eşinle beraber gelmişsin ama lafı da gediğine koymuşsun. 'Sunay başka adamın peşine düşerse onun da yuvasını dağıtır' diyorsun."

MÜGE ANLI KENDİSİNİ TUTAMADI: "SEN DE AZ DEĞİLSİN!"

Zeynep Hanım, "Başka çocuklar babalarının yolunu gözlemesin istiyorum. Ben çok çektim. Eşim bana 'Aşık oldum sen evde çocuklarımızla otur. Ben bir gün dönerim' dedi." açıklamasında bulunUnca Müge Anlı, kendini tutamadı. Ünlü gazeteci Mehemt Ali Bey'e dönerek "Sen de az değilsin!" dedi.

YÜZDE 90 BAŞKASINA GİTTİ"

Müge Anlı, Zerynep Hanım'a "Buraya gelmenizin asıl sebebi ne?" diye sordu. Zeynep Hanım ise onun çocuklarını düşündüğünü vurguladı ve "Yüzde 90 başka birine gitti. Eğer gittiyse o insanın Sunay Z.'ten kurtarın." dedi.

"ÖYLE BİR GİTTİN Kİ 27 KİLO VERDİM" DİYEREK ÇAĞRI YAPTI

Programın ilerleyen dakikalarında Mehmet Ali Bey ''Öyle bir gittin ki 27 kilo verdim!'' ifadelerini kullanarak Sunay Hanım'a 'dön' çağrısında bulundu.