Müjdat Gezen'den, Aybüke Pusat'a iş teklifi

Usta sanatçı Müjdat Gezen'den boykot çağrısı yaptığı için TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a iş teklifi

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT'nin Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir destek de usta sanatçı Müjdat Gezen'den geldi.

Sanatçı, Aybüke Pusat'a seslenerek; "Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır" dedi.

Cumhuriyet'teki köşesinden Pusat'a seslenen Gezen şunları yazdı:

"AYBÜKE

TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır."

Müjdat Gezen'in köşe yazısının tamamı için...