Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama

Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programında bir dönem jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye yarışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu oldu.

Sandal, iki dönem jüri üyeliği yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"O SES TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın "Acun Ilıcalı tekrar sizi çağırsa O Ses Türkiye'de jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, "Acun Ilıcalı bir televizyon dehası. Onun tasarladığı bir projede yer alırım. Biz birlikte son derece profesyonel çalıştık. Hiç problem yaşamadık. Onun çalışma ortamları son derece profesyoneldir. İlla ki O Ses Türkiye olmasına gerek yok, farklı bir projesinde de seve seve yer alırım."

"O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI ŞU AN NE YAPIYOR"

Konuk olduğu bir programda "O Ses Türkiye aslında bir jüri şovu" açıklamasında bulunan Sandal, yanlış anlaşıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu açıklamamın neden yanlış anlaşıldığını anlamadım. Bu o şovu daha eksiltmez. O Ses Türkiye jürinin ön planda olduğu bir şovdur. Belki bunun altı en başta çizilmemiştir ama birkaç sezon sonra bunun böyle olduğunu gördük. O Ses Türkiye en önemli müzik yarışmasıdır dersek, yarışmada şampiyon olanların kariyerlerine bakmamız lazım! Şu an ne yapıyorlar! Biz birbirimizi kandırmayalım."

Sandal, yarışmacıların müzik kariyerlerinde ilerleyememelerinin nedenini ise şöyle açıkladı:

"Hem o yarışmacının niyeti hem de o ekibin niyetiyle alakalı bir durum bu... Yarışmacının arkasında durmak önemli... Proje bazlı bu işler... 'Gel sana bir şarkı yapalım' ile dönmüyor artık işler. Projenin gerçekten bir tasarımı olması lazım dedi.