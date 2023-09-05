Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri kullandı;
“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi'şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık.”
Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi’şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık. pic.twitter.com/cYNYjdh4jB— Nazan Öncel (@nazan_oncel) September 5, 2023
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