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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri kullandı;

“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi'şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık.”

Etiketler Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
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