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  3. Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti

Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, içkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile kadeh tokuşturduğu görüntüler tepki çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasında lüks hayatı ile dikkat çeken Nazlı Hamarat, 2018 yılında ilişki yaşadığı Aydın Gaffar'dan hamile kalmış ve bir oğlan çocuk dünyaya getirmişti.

 İddiaya göre Hamarat'ın bu hareketi sonrasında çok sinirlenen çocuğunun babası Aydın Gaffar, çocuğunun annesi Nazlı Hamarat'a velayet davası açmaya karar verdi.

 Nazlı Hamarat hamile olduğunu açıkladığı dönemde, "Babasını (Aydın Gaffar) öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim. Baba vasfını hak ederse yanında olabilir. Babalık da annelik kadar önemli bence. Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" sözleriyle magazin basınında yer almıştı.

Etiketler tepki nazlı hamarat tepki çeken görüntü içki kadeh
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