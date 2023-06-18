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  3. Nevşin Mengü'nün ''orgazm'' itirafı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye damgasını vurdu

Nevşin Mengü'nün ''orgazm'' gafı itirafı

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İbrahim Selim’in Youtube kanalı için hazırladığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katılan ünlü spiker Nevşin Mengü CNN Türk'te yaptığı "orgazm gafı"nı itiraf etti.

Haber spikeri Nevşin Mengü, İbrahim Selim’in Youtube kanalı için hazırladığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı. 

Nevşin Mengü programda CNN Türk’te yaptığı “orgazm” gafını anlattı.

“Bir siyasetçi çoklu organ yetmezliğinden vefat etmişti. Ben de yanlışlıkla çoklu orgazm yetmezliği dedim” ifadelerini kullanan Mengü’nün o anları çok konuşulmuştu. 

Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin’in ölüm haberini sunmak isterken gafı yapan Mengü’nun o anları bu açıklamasının ardından yeniden gündem oldu. 

Etiketler Nevşin Mengü orgazm gaf orgazm gafı
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