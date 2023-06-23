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New York şubesini kapatan Nusret, olayın perde arkasını açıkladı

New York şubesini kapatan Nusret, olayın perde arkasını açıkladı
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New York'taki restoranının kapatıldığı iddiasıyla gündeme gelen Nusret Gökçe, binada yenileme çalışması olduğu için taşındıklarını açıkladı.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin New York'taki işletmesi sık sık haberlere konu oluyor. Gökçe'nin bir dönem "New York'un en kötü restoranı" seçilen mekanının kapısına kilit vurulduğu iddia edildi. Mekanıyla ilgili konuşan Gökçe, "Mekanın girişine devasa bir inşşat iskelesi kuruldu, giriş çok zorlandığı için de taşındık" ifadelerini kullandı.

"MEKANI TAŞIDIK"
Restoranının kapatılmasıyla ilgili gazeteci Ertuğrul Öztürk'e konuşan Nusret Gökçe, olayın iç yüzünü anlatarak "Mekan New York'un güzel yerlerinden birindeydi, ama çok şanssız başladık. Açılıştan bir hafta sonra Pandemi başladı. Bir ikinci şansızlık ta şu oldu. Binada yenilenme çalışmaları vardı ve o nedenle ön tarafında bütün görüntüyü kapatan devasa bir iskele kurulmuştu. Mekan sahibi bize iki ay içinde iskelenin kaldırılacağı sözünü verdi. Ama tutamadı. O iskele yüzünden mekana giriş çok zorlaştı. İskele iki yıl boyunca kaldırılmayınca biz de dükkanı taşımak zorunda kaldık. Şimdi Meat Packing bölgesine taşındık" dedi.

Etiketler nusret gökçe nusret restoran new york
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