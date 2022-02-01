Nihat Doğan, Ece Erken açıklamalarıyla tepki çekmeye devam ediyor

Nihat Doğan eşi öldürülen Ece Erken'i hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek tepki çekmeye devam ediyor.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan açıklamasında "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" demişti.

Bu açıklamaların ardından Nihat Doğan'dan tepki çeken yeni açıklamalar geldi.



ESKİ EŞ YORUMU ŞOKE ETTİ

Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu’ nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı. Hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece’nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum. Kocasının cenazesine sahip çıkışı, dik duruşu takdire şayan olsa da, Ece’nin geçmişte bir kadının canını yakması, kocasını elinden almak için yapmış olduğu bütün kötülükler de geçmişi temizlemez. Bazı kadınlar bazı erkeklere, bazı erkekler de bazı kadınlara çok iyi gelebilir, uğursuz da gelebilir" yorumunda bulundu.

Nihat Doğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki geldi. Eşi ölen bir insanı Doğan'ın bu şekilde hedef alması eleştirilirken Doğan'ı destekleyenler de vardı.