Nihat Doğan'dan Hülya Avşar için olay itiraf

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Hülya Avşar'ın programını neden terk ettiğini ilk kez açıkladı.

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın konuğu oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Hülya Avşar’ın YouTube programını yarıda bırakarak terk eden Nihat Doğan bu olayla ilgili sessizliğini bozdu ve programı neden terk ettiğini açıkladı.

Doğan, “Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’ıysan, ben de Nihat Doğan’ım! Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.” ifadelerini kullandı.