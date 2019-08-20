Nurgül Yeşilçay’dan Diyanet'e: ''Pisliğiz, şiddetliyiz!''

Yeşilçay, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı çizgi filmli paylaşıma "Hey yeni nesil siz bizi böyle şapşal filan sanıyorsunuz ama biz pisliğiz, şiddetliyiz, saykoyuz oğlum biz! Bakmayın öyle avel avel durduğumuza" ifadelerini yazarak tepkisini dile getirdi.

90'lar zamanında televizyon kanallarında yayınlanan pek çok kişi tarafından severek izlenen çizgi filmler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde; riskli davranışlara yönelme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış beslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunuldu.

Yıllar önce televizyon kanallarında yayınlanan pek çok bilinen çizgi filmi hedef tahtasına oturtan dergide; “He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Diyanet şimdi de Temel Reis ve Ninja Kaplumbağalar'a savaş açtı