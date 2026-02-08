Oğuzhan Uğur: ''Kendimi size emanet ediyorum''

  1. Anasayfa
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yayılan "baraj patladı" söylentisi nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara karşı uzun bir savunma paylaşımı yaptı.

Ünlü sosyal medya fenomeni ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, deprem sonrası 'baraj patladı' iddiasıyla ilgili suçlamalara sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in yorumcusu Cem Küçük, "Oğuzhan Uğur 10-15 kişinin ölümüne sebep oldu" diyerek sert tepki göstermişti. Benzer şekilde, sosyal medyada Uğur'u "provokatör" olarak nitelendiren ve kurtarma çalışmalarının saatlerce durmasına yol açtığını savunan paylaşımlar arttı. Bir kullanıcı ise "Baraj patladı yalanını ortaya atan Oğuzhan Uğur'u unutmayın" diyerek eleştirmişti.

Küçük'ün bu ifadelerinin ardından sosyal medyadan hakaretlere yorum yağmuruna tutulan Oğuzhan Uğur, X platformunda yayınladığı mesajda, gönüllü yardım çalışmalarını vurgulayarak iftira ve yargı sürecinden şikayet etti. 

Uğur'un paylaşımında, deprem döneminde binlerce çadır, konteyner kentler, iş makineleri ve sağlık ekipmanları gibi yardımlar organize ettiğini belirterek, "Bu vatanın derdiyle dertlenen bir adamım" ifadesini kullandı. "Baraj patladı" ihbarının, Hatay'da yağmacıların panik yaratmak için yaydığı yalan bir bilgi olduğunu savunan Uğur, gönüllü ekibinin bu ihbarı teyit etmeye çalıştığını ancak kısa sürede yalan olduğunu anlayarak paylaşımı geri çektiklerini anlattı.

Buna rağmen, yıllardır suçlandığını ve 2025'te başlayan dava sürecinde zorlandığını dile getirdi:

"Üç sene sonra, yine aynı konuyu açıp anama bacıma sövdürtüyorlar. Üç kuruş için nice canlara kıyan müteahhitleri değil, beni konuşuyorlar."

Olayın kökeni, 7 Şubat 2023'te Babala TV hesabından yapılan paylaşımlara dayanıyor. Hesap, "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş" ve "Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış" gibi mesajlar yayınlamıştı.

Bu iddialar kısa sürede yayılmış, bölgede paniğe neden olmuş ve kurtarma çalışmalarını etkilemişti. AFAD, iddiaların asılsız olduğunu açıklamış olsa da, Uğur ve iki ekip üyesi hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklara 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Uğur, mahkemedeki savunmasında, internetin sınırlı olduğu ortamda tek bir paylaşımın infial yaratmasının mümkün olmadığını ve uykusuzluk nedeniyle hatalı yanıt verdiğini belirtmişti.

Tartışma, depremin yıl dönümünde yeniden alevlendi. Bazı yorumcular, Uğur'un paylaşımının 10-15 kişinin ölümüne neden olduğunu iddia ediyor.

Uğur, mesajını "Söz sizde! Bu defa beni üç beş hayatsız trollün eline ben değil, siz teslim etmeyeceksiniz. Çünkü şahitsiniz!" diyerek bitirdi ve takipçilerini desteğe çağırdı.

 

