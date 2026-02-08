Türkiye'nin en sevimli vahşi canlısı avlanırken görüntülendi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, su samuru balık avlarken görüntülendi.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine Bağin kaplıcasında su samuru görüntülendi.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde su samurunun su içerisinde balık avladığı anlar görüntülendi.
Yakaladığı balığı yiyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol