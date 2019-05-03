Oğuzhan Uğur'dan ünlü oyuncuya: ''Oyuncu bozuntusu!''

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde havalimanında görevli bir kadının Funda Esenç adlı yolcu tarafından hakarete maruz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Sonrasında ise kendisinin yine bir kadın çalışana yaptığı kötü muamleme ortaya çıktı.

Youtuber Oğuzhan Uğur, son videosunda Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını açıkladı.

HAVALİMANINDA YAŞANAN OLAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Vuslateri, İstanbul Havalimanı'ndaki bir kadın yolcunun çalışan personele ağır hakaretlerde bulunması olayıyla ilgili, "Havaalanında yaşanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim... Bir insanı (kadını) kalçasıyla davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır"diyerek tepki göstermişti.

"SOSYAL MEDYADAKİ İKİ YÜZLÜLÜK ÜZÜCÜ"

Vuslateri'nin takipçi ise şu sözlerle oyuncu ile yaşadığı tatsız bir anısını paylaştı: "Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki... 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu iki yüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de"



"TABURE GELMEDİ DİYE KIZI AĞLATTI"

YouTube'da kanal açarak video çeken Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin rol aldığı filmin setinde 2 reji çalışanı ve 1 makyöz kıza küfürler ederek ağlattığını söyledi. Uğur, videosunda şu ifadeleri kullandı: "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..."

Oğuzhan Uğur'un ''aşırı'' küfürlü Pinç videosuna tepki yağdı