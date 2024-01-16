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Okan Bayülgen ünlü tatil cennetinde kafe açtı

Okan Bayülgen ünlü tatil cennetinde kafe açtı
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Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Kuşadası'nda kafe açtı. Bayülgen'in kafesi, ''Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?'' mottosuyla hizmet vermeye başladı.

Yıl boyunca kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra birbirinden önemli ulusal ve uluslararası festivallere ev sahipliği yapan Kuşadası, değişen çehresiyle ünlü isimlerin de yatırım yapmak için listesinde ilk sırada yer almaya başladı. Bu isimlerden biri de Türk televizyon tarihinde birçok başarılı programın altına imza atan Okan Bayülgen oldu. Bayülgen’in 'Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?' mottosuyla hizmet veren kafesi, Atatürk Bulvarı’nda kapılarını açtı. Belediye Başkanı Ömer Günel de işletmeyi ziyaret ederek Bayülgen’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Kuşadası'nda kafe açtı. Bayülgen'in kafesi, ''Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?'' mottosuyla hizmet vermeye başladı.

Kuşadası’nın Türkiye’deki en önemli kültür kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Okan Bayülgen, “Aslında herkes Kuşadası’nı tatil cenneti olarak biliyor. Ancak Kuşadası aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültür kentleri arasında yer alıyor. Burada müthiş bir kentlilik bilinci var. İnsanlar hep beraber eğlenmeyi çok iyi biliyor. Kuşadası, yılın dört mevsiminde yaşanabilecek bir kent. Bu nedenle kafeyi açmak için en doğru yerin Kuşadası olduğuna inandım” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Ünlü isimlerin yatırım yapmak için Kuşadası’nı tercih etmeleri bizim için gurur ve mutluluk verici. Kuşadası, turizm sektörünün yanı sıra ticaret sektöründe de yatırımcıları kendine çekmeye başlayan bir kent. Bugün de kafeyi ziyaret ederek bu güzel mekanı Kuşadası’yla buluşturan Okan Bayülgen ve ekibine teşekkür ettik. İşletmenin hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İHA

Etiketler okan bayülgen kuşadası kafe
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