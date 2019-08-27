Ömür Gedik'in ''mini şort'' yorumu tepki çekti

Hürriyet gazetesi yazarı ve şarkıcı Ömür Gedik kendi Twitter hesabı üzerinden “İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda… Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar…” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

Gedik'in bu paylaşımı bir anda sosyal medyada tartışılan konular arasına girerken pek çok takipçisi Gedik'e ifadeleri yüzünden çok sert tepki gösterdi.

Kimi takipçisi "bekçilik görevinde başarılar dilerim" yanıtını yazarken kimi takipçisi de "tamam abla vallahi 2 hafta önce çıkardığın şarkıyı dinliyorum" diyerek Gedik'in reklam peşinde olduğunu ima etti.

Bir başka kullanıcının ise “Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda… Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar…” yanıt dikkat çekiciydi.

Ömür Gedik takipçilerinden gelen eleştirileri "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var… Bilmem anlatabildim mi?” diyerek yanıtladı.



Öte yandan pek çok sosyal medya kullanıcısı da Ömür Gedik'in mini etekli ve şortlu fotoğraflarını paylaşarak ünlü şarkıcıya tepkisini gösterdi.

İşte Ömür Gedik'in o paylaşımı ve gelen yanıtlar: