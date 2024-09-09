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Onur Buldu ve Ecem Erkek'in geri döndüğü Güldür Güldür'de sürpriz veda

Onur Buldu ve Ecem Erkek'in geri döndüğü Güldür Güldür'de sürpriz veda
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Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show yeni sezona Onur Buldu ile Ecem Erkek'in geri dönüşüyle başlamaya hazırlanırken, sevilen yapımdan sürpriz bir ayrılık kararı eldi.

Güldür Güldür Show yeni sezona hazırlıklarını yaparken Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun yeniden kadroya katılması izleyiciyi sevindirmişti.

Ancak bu sefer de bir sevilen isim yapımdan ayrıldığını açıkladı. 

Ekibin yıllardır değişmez isimlerinden ünlü oyuncu Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Alper Kul ayrılık kararını, Instagram hesabında yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."

Etiketler Alper Kul Onur Buldu ecem erkek güldür güldür güldür güldür show
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