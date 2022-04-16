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  3. ''Oruç tutuyorum'' diyen Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

''Oruç tutuyorum'' diyen Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

''Oruç tutuyorum'' diyen Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

Ramazan ayı süresince oruç tuttuğunu açıklayıp, izlediği sahur programı izlerken bir paylaşım yapan Aygün Aydın'ın gece kulüpte alkol aldığını söylediği paylaşım tepki çekti.

Son zamanlarda yaptığı her hareketle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim Aygün Aydın, Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıklamıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında yer alan Aygün Aydın, her akşam hikaye kısmından gün içinde işlediği sevap ve günahları takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün Mehmet Fatih Çıtlak'ın sahur programını izlerken hikaye paylaşan Aygün Aydın o günün akşamında kulübe giderek alkol alması takipçilerini şaşırttı.

 Gün sonunda yine günah ve sevap çetelesini paylaşan Aydın, 3 saat kendini tutmasının ardından son 10 dakikada alkol aldığını itiraf etti.

Etiketler aygün aydın oruç ramazan sahur paylaşım alkol
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