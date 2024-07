Oscar ödüllü yazar hayatını kaybetti

Çin Mahallesi (Chinatown) filminin Oscar ödüllü yazarı Robert Towne 89 yaşında hayatını kaybetti.

Tehlikeli Kokteyl (Tequila Sunrise), Son Ayrıntı (The Last Detail), Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) ve Çin Mahallesi (Chinatown) gibi başarılı yapımların yazarı olan Robert Towne hayatını kaybetti.

Towne'nin sözcüsü, ödüllü yazarın pazartesi günü Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikteyken hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Towne bir süre birlikte çalıştığı aktörler ve yönetmenlerle birlikte bir prestije sahipti. 1960'lar ve 70'lerin en büyük iki yıldızı Warren Beatty ve Jack Nicholson ile olan dostluğuyla da biliniyordu.

Roman Polanski tarafından yönetilen "Chinatown" filmiyle Akademi Ödülü kazandı ve "The Last Detail", "Shampoo" ve "Greystoke" adlı filmleriyle üç kez daha aday gösterildi. 1997'de Writers Guild of America'dan yaşam boyu başarı ödülü aldı.