Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Zafer Partisi'nin hesaplarından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın X hesabından paylaşan gönderilerde ''Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim'' ifadeleri yer aldı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için kullanılan ''sarı torba'' ifadesinin Sırrı Süreyya Önder için kullanılması sosyal medyada gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, ''Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.'' açıklamasını yaptı.