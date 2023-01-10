Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü: İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?

Sosyal medyada verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu.

NTV'de yayınlandan Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programınının konuğu ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu. Programda sosyal medyayla ilgili sitemini dile getiren ünlü oyuncu "İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları? Armut toplamıyorum" diyerek isyan etti. Eşi Yağmur Atacan ile evlendiği günden beri yaş farkından dolayı eleştirilen Pınar Altuğ bu tür yorumlara sık sık cevap vermesi ile biliniyor.

"Ne kadar üzülürsen içi soğuyor"

Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya sorusunda ise şöyle cevap verdi:

"İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor, o öyle bir şeye sahip değil! Sana çok güzelsiniz dese, ne kadar tatlı ailesiniz dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor.

"İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"

Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim, bu kadar insanın içinde bana cevap veremez diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"