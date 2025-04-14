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Rapçi Ezhel'in şehit ailelerine yaptığı bağış reddedildi

Rapçi Ezhel'in şehit ailelerine yaptığı bağış reddedildi
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Ünlü rapçi Ezhel, hakaret davalarından kazandığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na (TÜGŞAV) bağışladı. TÜGŞAV ise ünlü rapçinin bağışını kabul etmedi.

Ezhel mahlası ile bilinen rap sanatçısı kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine TÜGŞAV, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı.

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda Ezhel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi.

Ünlü rapçi Ezhel, hakaret davalarından kazandığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na (TÜGŞAV) bağışladı. TÜGŞAV ise ünlü rapçinin bağışını kabul etmedi.

İHA

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Etiketler rapçi ezhel şehit aileleri tügşav
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