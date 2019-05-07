Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 24'üncüsü, önceki akşam MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşti.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı törende, Attila İlhan tarafından yazılan ve 1983 yılında yayınlanan 'Kartallar Yüksek Uçar' dizisinde Sadri Alışık’la başrolü paylaşan Selda Alkor, piyano eşliğinde 'Kimseye Etmem Şikayet' adlı şarkıyı söyledi. Usta sanatçı, “Ruhun şad olsun Sadri Abi. Keşke sen de, Çolpan da burda olsaydınız, beraber söyleseydik bu şarkıyı”dedi.

"TİYATRO DEVAM EDECEKTİR"

Tiyatro Onur Ödülü’nü Serpil Tamur’dan alan Zihni Göktay, tüm salonla birlikte 'Lüküs Hayat' şarkısını seslendirdi. Usta oyuncu, “Her yeni doğan çocuk, Tanrı’nın insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Tiyatro devam edecektir” şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR ŞEREF"

'Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülünü 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmiyle Kıvanç Tatlıtuğ aldı. Ödülünü lise arkadaşı oyuncu Naz Elmas’ın anons ettiği Tatlıtuğ, “Sadri Alışık gibi bir efsaneyle ismimim aynı cümlede geçiyor olması bile benim için büyük bir şereftir. Jüri üyelerine, bu ödülü almama vesile olan Yılmaz Erdoğan’a, kamera önü ve arkası tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgili eşime de her daim bana destek olduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ONUR DUYUYORUM"

Engin Akyürek, 'Sinema Dalında Ayhan Işık Özel Ödülü'nü aldı. Yakışıklı oyuncu, "Sadri Alışık gibi bir ustanın adının geçtiği bir ödül töreninde, Ayhan Işık gibi unutulmaz bir oyuncunun adına verilen bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. İnşallah ben de onlar gibi bir şeyler bırakabilirim" dedi.

"ÇOK UTANMIŞTIM"

'Tiyatro dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu' ödülüne layık görülen Levent Ülgen, "Ödüller insanlara şevk veriyor. Sadri Bey’le hiç karşılaşma fırsatım olmadı ama Çolpan İlhan’la Sadri Alışık Tiyatrosu’nun bir oyununun provasında tanışmıştım. Bizi izlemişti ve biz o gün provada berbattık, çok utanmıştım. Bu ödül sayesinde Çolpan İlhan umarım beni biraz bağışlar" şeklinde konuştu.

"KÖTÜYE YER YOK"

'Tiyatro dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu' ödülü alan Devrim Yakut, "İster sinema, ister tiyatro olsun bizim işimizde kötüye yer yok. İyiliğin tohumlarını ekmek bizim işimiz. Bundan 12 yıl önce de bu ödüle layık görülmüştüm. O zamanlar tiyatro seyircisi yok diye hayıflanıyorduk. Şimdi ise tiyatrolar dolup taşıyor. BKM’ye, oyunumuzu yazan ve birlikte sahneyi paylaştığım Bihter Dinçel’e, seyirciye, eşime ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KUSURA BAKMAYIN"

Murat Cemcir, 'Sinema dalında yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Cemcir, "Kıyafetimden dolayı kusura bakmayın. Havaalanından geliyorum. Drama dalında ödül aldığım için ayrıca çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KOMEDİNİN TADI DAMAĞIMDA KALDI"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ, “Sadri Alışık gibi efsane ile aynı lafın içinde benim admın geçmesi bile benim için büyük bir şeref” dedi. 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmindeki 'Sarı Saruhan' rolüyle komedi dalında aday gösterilmesiyle ilgili konuşan oyuncu, komedi yapmak istediğini belirtti: İlk komedi filminle aday gösterilmek çok önemli, komediyi çok sık yapmadığım için tadı damağımda kaldı. Ayrı bir ta, devam ettirmek isterim" açıklamasını yaptı.