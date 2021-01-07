Seda Sayan 7'nci kez mi evlenecek ?

Oğlu Oğulcan Engin'in ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşka değinen ve İbo Show'da Yılbaşı gecesi söylediği Ahmet Kaya şarkısıyla gündem olan başarılı şarkıcı Seda Sayan, evlilik ve estetik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yok, o defteri kapattım"

6 kez evlelen Sayan, Hürriyet'e verdiği röportajında ''Yeniden evlenir misiniz?'' sorusu üzerine,

''Benim kalbimi kazanmak zor değil de zaman mı yok diyelim. İşim gücüm, kolonyalarım, böyle mutlu mutlu gidiyorum. Yeniden evlenir miyim? Yok, o defteri kapattım. Artık evlenmem. Olmadı, olduramadım evliliği, çok başarısızım. Yürütemiyorum da zaten. Aman evlenmeyeyim, ne gerek var? 6 kere evlendim de ne oldu?'' dedi.

"Başkaları sever, sevmez, Ben seviyorum"

Geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili ise Sayan, ''Herkes güzel görünmek ister. Benim yaptığım işime ve kendime saygım. Ben seviyorum. Başkaları sever, sevmez. Estetik yaptırır, söylemez, tercih meselesi. Ben paylaşmayı tercih ediyorum. İnsanın genç görünmek istemesi ve genç hissetmesi o kadar çok şey ifade ediyor ki. Bir kere hayata tutunuyor, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Her şeye bakışınız değişiyor. Ben öyleyim" ifadelerini kullandı.

"Oğlumla öyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok"

Sayan, oğlu Oğulcan ile ilişkisi hakkında da şöyle konuştu:

''Bence ben de her anne kadar oğluma düşkünüm. Öyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok. Hep yoğun bir anne olduğum için Oğulcan bana çoğunlukla ayak uydurmaya çalışıyor. Ama çok güzel bir ilişkimiz var. Birbirimizi son derece iyi anlayan, birbirimizin fikirlerine saygı duyan, güzel anlaşan bir anne-oğuluz biz. İyiyiz ya...''