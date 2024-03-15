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Seda Sayan ile Çağlar Ökten ile boşanıyor mu ?

Seda Sayan ile Çağlar Ökten ile boşanıyor mu ?
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Önceki sene 7'nci kez kendisinden nikah masasına oturarak kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan boşanacaklarına dair iddialar için sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7'nci kez nikah masasına oturmuştu. 

Seda Sayan'ın nüfus kayıtlarında geçen isminin “Aysel Gürsaçer Ökten”den “Aysel Gürsaçer” olarak düzeltilmesi boşanma iddialarını gündeme getirdi.

Önceki sene 5'inci kez kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan boşanacaklarına dair iddialar için sessizliğini bozdu.

Seda Sayan iddialar üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında sessizliğini bozdu ve “Yanlış anlaşıldı, hatta ‘boşanıyorlar’ ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok" diyerek şu ifadeleri kullandı: 

"Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimze öte git demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler. Öldünüz be" diyerek isyan etti.

Etiketler Seda sayan çağlar ökten boşanıyorlar mı boşanma
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