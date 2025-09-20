Seda Sayan'ın sabah rutini Enis Arıkan'ı dumur etti

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın sabah rutini oyuncu Enis Arıkan'ı şaşkına çevirdi. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının ünlü ismi Seda Sayan, bu kez beslenme alışkanlıklarıyla gündeme geldi.

Tam yedi kez nikâh masasına oturan ve son olarak 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“Bir haftada 5 kilo alabiliyorum”

Programın bu haftaki konuğu Enis Arıkan, düzenli spora başlamasına rağmen yemeğe olan düşkünlüğünden dolayı kısa sürede kilo aldığını belirterek, “Bir haftada 5 kilo alabiliyorum, sinirimi çok bozuyor” dedi.

“Güne çörek otu yağıyla başlıyorum”

Arıkan’ın sözleri üzerine Seda Sayan, kendi günlük rutinini paylaştı. Güne bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahve ile başladığını, program öncesinde ise sadece iki tuzlu kurabiye yediğini söyledi.

Arıkan bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Bunlar yemek değil” dedi.

“Pilavsız patlıcan mı olur bacım?”

Sayan, beslenme alışkanlıklarını anlatmayı sürdürerek, “Biz pilav yiyeceksek yanına başka bir şey koymayız. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim” ifadelerini kullandı.



Arıkan ise, “Pilavsız patlıcan mı olur bacım?” diyerek karşılık verdi.