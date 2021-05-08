  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serdar Ortaç koronavirüs aşısı yaptırdı

Serdar Ortaç koronavirüs aşısı yaptırdı

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı yaptırdı. Biontech aşısının ilk dozunu yaptıran Ortaç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

"ŞİFA OLSUN"
Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

Etiketler serdar ortaç koronavirüs aşısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Tam kapanma'' sonrası belli oldu! 17 Mayıs'ta tam değil ''kademeli'' açılma geliyor!
Erdoğan normalleşme takvimi için tarih verdi
Survivor'a damgasını vuran itiraf
CHP'li Öztrak'tan ''apar topar erken seçim'' açıklaması
Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!
Tam kapanma magandası İstanbul trafiğini savaş alanına çevirdi!
Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı
AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı
Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!
CHP’yi FETÖ’nün siyasi ayağıdır” dedi, sosyal medya ayağa kalktı